Прогноз погоды по республике на 16-18 сентября

16 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

17 сентября погоду в стране обусловит фронтальная система от скандинавского циклона, перемещающегося с территории Финского залива на Верхнюю Волгу. Похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку в отдельных районах страны прогремят грозы и пройдут сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +13..+20°С, ночью по северо-западу +10..+12°С; днем по югу и по юго-востоку страны +21..+26°С.

18 сентября Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над территорией Верхней Волги. Ожидается облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем +8..+14°С, по западу до +15..+17°С.