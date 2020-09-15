Температура воды в реках и водоемах понизится

По состоянию на 15 сентября на реках преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-13 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине ниже г. Витебск, Вилии у д. Стешицы, Днепре выше г. Речица, Соже у г. Славгород и Припяти у г. Мозырь. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 16-18°С, в реках 11-19°С.

До конца текущей недели на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, на Днепре у г. Могилев уровень воды превысит отметку лимитирующую судоходство. Температура воды в реках и водоемах понизится.