Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +19.. +24°С, по юго-западу +25.. +28°С. В Минске: без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +20..+22°С, вечером +14..+16°С.

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▪ Опубликовано 15.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35631 | Новости в RSS.

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