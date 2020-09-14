Прогноз погоды по республике на 15-17 сентября

15 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние малоактивного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +19..+24°С, по юго-западу +25..+28°С.

16 сентября погоду будет формировать теплый антициклон с центром над территорией Украины. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+29°С.

17 сентября погоду в стране обусловит фронтальная система от скандинавского циклона, перемещающегося с территории Финского залива на Верхнюю Волгу. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью в северо-западных районах, днем местами по стране сильный порывистый. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +13°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку страны.