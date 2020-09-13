Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха +17.. +23°C, по юго-востоку +24.. +26°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13.. +15°C, днем +18.. +20°C, вечером +14.. +17°C.

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▪ Опубликовано 13.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35627 | Новости в RSS.

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