Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 сентября Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +18..+20°C, вечером +13..+15°C.

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▪ Опубликовано 12.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35626 | Новости в RSS.

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