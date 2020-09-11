Прогноз погоды по стране на 12-14 сентября

12 сентября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер ночью слабый, днем южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами она составит +2..+4°С, днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

13-14 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.

13 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, по западу до +14°С; днем +17..+24°С, по югу воздух прогреется до +26°С.

14 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будет наблюдаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +17..+24°С, по югу страны до +26°С.