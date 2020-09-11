Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 сентября Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +15.. +20°С. В Минске: без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +17 +19. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +17..+19°С, вечером +11..+13°С.

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▪ Опубликовано 11.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35622 | Новости в RSS.

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