Прогноз погоды по республике на 11-13 сентября

11 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

12 сентября республика все еще останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Сохранится переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, местами +2..+4°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

13 сентября ночью погоду еще будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, в основном по северной половине страны, пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +17..+24°С,по югу до +26°С.