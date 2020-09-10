На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 10 сентября рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки наблюдается на Западной Двине на участке Сураж – Витебск и г. Верхнедвинск, Немане на участке Мосты – Гродно, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Могилев и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Гомель, Припяти у г. Мозырь. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Березине отмечается спад уровней воды и ровный их ход. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на судоходных участках Немана, Днепра, Березины и Сожа.

Температура воды составляет в водоемах 16-19°С, в реках 13-20°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды.