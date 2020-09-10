Метеоновости
На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды
По состоянию на 10 сентября рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки наблюдается на Западной Двине на участке Сураж – Витебск и г. Верхнедвинск, Немане на участке Мосты – Гродно, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Могилев и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Гомель, Припяти у г. Мозырь. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Березине отмечается спад уровней воды и ровный их ход. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на судоходных участках Немана, Днепра, Березины и Сожа.
Температура воды составляет в водоемах 16-19°С, в реках 13-20°С.
В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды.
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▪ Опубликовано 10.09.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35619
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