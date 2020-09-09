Прогноз погоды по республике на 10-12 сентября

10 сентября погоду в стране будет определять система фронтальных разделов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +16..+22°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +23..+25°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем существенно не изменится.

11 и 12 сентября погоду в стране обусловит антициклон, смещающийся с территории Польши на Беларусь.

11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +14..+20°С.

12 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами она составит +2..+4°С, днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.