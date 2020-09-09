Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный порывистый, по северо-востоку местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +23°С. В Минске: осадков не ожидается. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +19..+21°С, вечером +14..+16°С.

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▪ Опубликовано 09.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35612 | Новости в RSS.

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