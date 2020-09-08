Прогноз погоды по республике на 9-11 сентября

9 сентября погодные условия в Беларуси ночью будет формировать прохождение фронтального раздела. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный порывистый, ночью и утром в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 сентября погодные условия в стране будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Преимущественно облачно. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти порывистый, ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +14..+20°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +21..+25°С.

11 сентября страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, только в дневные часы в северных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый, ночью в отдельных районах Витебской области сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +14..+20°С.