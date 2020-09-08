Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 сентября Облачно с прояснениями. Преимущественно по северу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха днем +15..+20°C. В Минске: облачно с прояснениями. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +8..+11°C, днем +16..+18°C, вечером +12..+15°C.

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▪ Опубликовано 08.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35605 | Новости в RSS.

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