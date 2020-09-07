Прогноз погоды по Беларуси на 8-10 сентября

8 сентября погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине, а днем по северу страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине республики пройдут дожди, местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются сильные дожди. Днем преимущественно по северу пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, местами при прояснениях +4..+6°С, днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

9 сентября республика в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром в северных регионах сохранится влияние неустойчивой прохладной воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем в основном без осадков. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +16..+23°С.

10 сентября погодные условия будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +15..+22°С, по юго-востоку воздух прогреется до +23..+26°С.