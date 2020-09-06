Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 сентября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +22°С, по юго-востоку до +26°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +18..+20°С, вечером +16..+18°С.

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▪ Опубликовано 06.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35599 | Новости в RSS.

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