Прогноз погоды по Беларуси на день 5 сентября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами по востоку слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19..+25°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +20..+22°C, вечером +16..+18°C.