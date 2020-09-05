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Прогноз погоды по Беларуси на день 5 сентября

синоптическая картаОблачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами по востоку слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19..+25°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха максимальная днем +20..+22°C.


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▪ Опубликовано 05.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35595 | Новости в RSS.

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