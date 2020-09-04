Прогноз погоды по республике на 5-7 сентября

5 сентября погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по западу страны кратковременные дожди. В дневные часы местами в западных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, местами +7..+9°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление будет падать.

6 сентября погодные условия в республике в основном будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+26°С.

7 сентября по юго-восточной половине страны сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, северо-западная часть республики будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +16..+22°С; по юго-востоку в ночные часы +14..+16°С, днем +23..+26°С.