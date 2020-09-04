В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 4 сентября на реках страны отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-26 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 17-20°С, в реках бассейнов Западной Двины, Вилии и Немана 13-18°С, Сожа, Днепра, Березины, Припяти и Западного Буга 14-22°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.