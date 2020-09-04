Прогноз погоды по Беларуси на день 4 сентября.

Сегодня днем по республике ожидается: облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+24°C.

Сегодня в Минске ожидается: без осадков. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха утром +15..+18°C, днем +20..+22°C, вечером +15..+18°C.