Прогноз погоды по республике на 4-6 сентября

4 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по востоку +14..+17°С; днем +18..+24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

5 сентября республика будет в основном находиться в области повышенного атмосферного давления, днем по западу страны скажется влияние фронтальной системы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по западу до +15°С, днем +18..+25°С.

6 сентября ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики сохранится влияние фронтальной системы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +16..+23°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до +24..+26°С.