Прогноз погоды по республике на 3-5 сентября

3 сентября погоду в центральных и восточных районах республики будет определять малоподвижный атмосферный фронт, там пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. По западу страны, под влиянием области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах республики сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +9..+15°С, по востоку до +18°С; максимальная днем +18..+24°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +25..+28°С.Атмосферное давление будет расти.

4 сентября восточные регионы страны останутся в зоне влияния фронтального раздела, преимущественно на западную половину республики распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью в основном составит +7..+14°С, по востоку страны теплее: +15..+17°С; днем +16..+22°С, по юго-западу до +24°С.

5 сентября Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по крайнему востоку, а днем в западных районах страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему востоку страны, а днем в западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6..+13°С, днем +18..+25°С.