Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 сентября. Переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +19.. +25°С, по юго-восточной половине +26 ..+31°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +23..+25°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 02.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35576 | Новости в RSS.

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