Прогноз погоды по Беларуси на 2-4 сентября

2 сентября погоду в республике будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории пройдут дожди, по Брестской и Гродненской областям местами будут отмечаться грозы и сильные дожди. Днем по западной половине кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +19..+25°С, по юго-восточной половине воздух прогреется до +26..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 сентября погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, медленно смещающийся с центральных районов на восток страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно в центральных, а днем и в восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, в юго-западных районах +8..+11°С; днем +18..+24°С, по юго-востоку воздух прогреется до +25..+29°С.

4 сентября восточная часть страны останется в зоне малоактивной фронтальной системы, на западную половину республики распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, по юго-востоку до +18°С, днем +18..+24°С.