Прогноз погоды по Беларуси на день 1 сентября

Переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +15°C по западу до +27°C по юго-востоку.

В Минске переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.