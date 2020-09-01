Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 1 сентября
Переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +15°C по западу до +27°C по юго-востоку.
В Минске переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.
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▪ Опубликовано 01.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35571 | Новости в RSS.
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