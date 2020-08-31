Прогноз погоды по республике на 1-3 сентября

1 сентября погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западной половине скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах будут отмечаться грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, по юго-востоку она составит +15..+17°С, днем от +15°С по западу до +27°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

2 сентября республика окажется на периферии скандинавского антициклона, по западу республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по западной половине, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром по юго-западу слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем от +19°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны.

3 сентября погодные условия Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, в юго-западных районах +8..+11°С; днем +19..+24°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +25..+29°С.