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На реках страны отмечается в основном рост уровней воды
По состоянию на 31 августа на реках страны отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки, обусловленный выпадением осадков.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа.
Температура воды составляет в реках 12-22°С, в водоемах 17-21°С.
В ближайшие дни рост уровней воды на отдельных участках рек сохранится, в результате чего на Соже у г. Кричев уровень воды превысит отметку, лимитирующую судоходство, а на притоке Немана реке Россь у д. Студенец уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.
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▪ Опубликовано 31.08.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35568
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