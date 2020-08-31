На реках страны отмечается в основном рост уровней воды

По состоянию на 31 августа на реках страны отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки, обусловленный выпадением осадков.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа.

Температура воды составляет в реках 12-22°С, в водоемах 17-21°С.

В ближайшие дни рост уровней воды на отдельных участках рек сохранится, в результате чего на Соже у г. Кричев уровень воды превысит отметку, лимитирующую судоходство, а на притоке Немана реке Россь у д. Студенец уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.