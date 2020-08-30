Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 31 августа (понедельник), в период с 01 до 07 часов утра на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске в период с 01 до 07 часов утра по городу ожидается гроза. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится в утренние часы 31 августа.

Оранжевый уровень опасности.