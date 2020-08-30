Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 30 августа (воскресенье), в период с 10 ч 30 мин до 16 часов в северо-западных и центральных районах республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня и в первую половину ночи 31 августа.

Днем 31 августа (понедельник) по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33.

Сегодня, 30 августа (воскресенье), в Минске в период с 12 до 16 часов в Минске ожидается гроза, при грозе местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня и в первую половину ночи 31 августа.

Оранжевый уровень опасности.