Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 августта Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +22.. +28°С, по южной половине +29 ..+32°С; в крайних северо-западных районах страны +17..+21°С. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Температура воздуха утром +16..+18°С, днем +24..+26°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 30.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35560 | Новости в RSS.

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