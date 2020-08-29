Прогноз погоды по Беларуси на день 29 августа

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В утренние часы в отдельных районах сохранится туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +19..+25°C, по югу воздух прогреется до +26..+28°C.

В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром +10..+13°C, днем +21..+23°C, вечером +18..+20°C.