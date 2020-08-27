Прогноз погоды по Беларуси на 28-30 августа

28 августа погоду в республике будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +17..+22°С. Атмосферное давление будет расти.

29 августа ночью республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления и в прохладной воздушной массе; утром и днем в западных и центральных районах скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +16..+22°С.

30 августа погоду в республике в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова, на юго-востоке страны скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами +4..+6°С; днем +16..+23°С, по югу +24..+28°С.