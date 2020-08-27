Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 августа. Сегодня днем по республике ожидается: преобладание облачной погоды. Временами дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, по юго-западу страны местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15..+21°C. Сегодня в Минске ожидается: преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков более 90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +16..+18°C, вечером +14..+16°C.

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▪ Опубликовано 27.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35546 | Новости в RSS.

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