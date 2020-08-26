Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 26 августа (среда), в период с 19 до 21 часа по западу республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится в первой половине ночи 27 августа.

Оранжевый уровень опасности.