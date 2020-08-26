Прогноз погоды по Беларуси на день 26 августа.

Облачно с прояснениями. Во второй половине дня по западной половине кратковременные дожди. Местами грозы. В утренние часы в отдельных районах республики сохранится туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +19.. +25. Сегодня в Минске ожидается: без осадков, лишь к вечеру местами по городу возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха утром +12.. +15°C, днем +20.. +22°C, вечером +16.. +19°C.