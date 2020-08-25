Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 25 августа (вторник), в период с 14 до 19 часов на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.