 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Сегодня, 25 августа (вторник), в период с 14 до 19 часов на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 25.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35536

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 