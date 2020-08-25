Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 25 августа (вторник), в период с 14 до 19 часов на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.
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▪ Опубликовано 25.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35536
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