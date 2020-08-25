Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 августа

26 августа погоду в Беларуси основном будут определять фронтальные разделы, днем по востоку республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, а днем по западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны сгустится туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

27 августа Беларусь окажется под влиянием циклона, смещающегося с юга Балтики на северные районы нашей страны. По республике будет преобладать облачная, дождливая погода, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +11..+16°С, днем +16..+21°С.

28 августа погоду в республике будут формировать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +16..+22°С.