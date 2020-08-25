Температура воды в реках составляет 14-23°С

По состоянию на 25 августа на реках страны отмечается в основном ровный ход уровней воды и небольшой их спад. Незначительный рост уровней воды наблюдается на Вилии у д. Михалишки, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже на участке Славгород – Гомель, отдельных их притоках и большинстве притоков Западного Буга.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа.

Температура воды существенно не изменилась и составляет в реках 14-23°С, в водоемах 19-21°С.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться небольшие колебания уровней воды.