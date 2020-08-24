Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 24 августа (понедельник), в период с 14 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах – сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 22 часов.

Сегодня, 24 августа (понедельник), в период с 14 часов до 20 часов в Минске ожидается гроза, местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.