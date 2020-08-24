Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 24 августа (понедельник), в период с 14 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах – сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 22 часов.
Сегодня, 24 августа (понедельник), в период с 14 часов до 20 часов в Минске ожидается гроза, местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 24.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35525
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».