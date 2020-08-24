Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 августа

25 августа погоду ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются сильные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

26 августа страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью преимущественно по востоку, а днем по западу республики скажется влияние атмосферных фронтов. Переменная облачность. Ночью преимущественно по восточной, а днем западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +18..+25°С.

27 августа Беларусь окажется под влиянием циклона, смещающегося с юга Балтики на территорию нашей страны. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +11..+16°С, днем +16..+22°С.