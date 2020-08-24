Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 августа Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°C. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром +17..+19°C, днем +23..+25°C, вечером +17..+19°C.

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▪ Опубликовано 24.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35521 | Новости в RSS.

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