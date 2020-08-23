Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 августа. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах сильные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +20..+26°С, в юго-восточных районах +27 +29°С. В Минске: кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха утром +16..+18°С, днем +21..+23°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 23.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35519 | Новости в RSS.

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