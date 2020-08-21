Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 августа

22 августа погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в крайних восточных районах скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в крайних восточных районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +10..+16°С, в отдельных районах +7..+9°С, днем +20..+26°С, по юго-западу +27..+30°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

23 августа ночью на большей части территории погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, по западу +16..+18°С; днем +20..+27°С, в юго-восточных районах до +29°С.

24 августа ночью сохранится влияние фронтального раздела, смещающегося в восточном направлении; днем погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +19..+26°С.