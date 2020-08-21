Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 21 августа
Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +18..+24°C, по юго-западу воздух прогреется до +25..+29°C.
В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха утром +16..+18°C, максимальная днем +20..+22°C, вечером +16..+19°C.
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▪ Опубликовано 21.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35512 | Новости в RSS.
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