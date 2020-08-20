Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 августа

21 августа по восточной половине Беларуси сохранится влияние фронтального раздела, на западные районы республики распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +17..+23°С, по юго-западу воздух прогреется до +24..+29°С. Атмосферное давление будет расти.

22 августа погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +7..+14°С, по западу она составит +15..+17°С, днем +22..+29°С.

23 августа ночью на большей части территории страны погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность, по западу республики увеличение облачности. Ночью по крайнему западу, днем по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, по западу +15..+18°С; днем +21..+27°С, местами до +29°С.