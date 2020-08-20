Температура воды в водоемах – 19-22°С

В истекший период (15-19 августа) на реках отмечался спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, а также на Соже у г. Гомель уровни воды опустились ниже опасных низких отметок для судоходства.

По состоянию на 20 августа на реках страны отмечаются колебания уровней воды с тенденцией к понижению. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа.

Температура воды в реках составляет 14-23°С, в водоемах – 19-22°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будет наблюдаться небольшой рост уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.