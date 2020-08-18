Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 августа

19 августа погоду будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с с юго-запада Польши. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-востоку Гомельской области +27..+29°С, в северо-восточных районах республики +16..+19°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20 августа погоду обусловит поле пониженного давления и теряющий активность атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, по югу облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +20..+27°С; по югу страны ночью +17..+18°С, днем +28..+29°С.

21 августа погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, на юго-востоке страны сохранится влияние слабовыраженного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики местами кратковременные дожди. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+27°С.