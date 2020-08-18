Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 августа Облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +21.. +27°С, по юго-востоку +28.. +30°С. В Минске: кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром +16..+18°С, днем +22..+24°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 18.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35497 | Новости в RSS.

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