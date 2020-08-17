Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 августа

18 августа погоду в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы, в ночные часы по северо-восточной половине республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +21..+27°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до +28..+30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

19 августа погоду будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с Карпат. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +18..+25°С, по югу до +26..+29°С.

20 августа погоду обусловит поле пониженного давления, на юго-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. переменная облачность, по югу облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, по югу до +18°С; днем +21..+26°С, по юго-востоку Гомельской области до +27..+29°С.